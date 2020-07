MAER / DPV : La BAD octroie des intrants agricoles d'une valeur de 721 millions de F CFA au Sénégal.

Trois mille litres de produits phyto, 208 tonnes d’engrais, des semences agricoles composées de 60 T de riz et 10 T d’arachide, du matériel de prospection pour un montant de 721 millions qui sont mis à la disposition des acteurs du secteur agricole. Selon le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, Moussa Baldé, qui a présidé la cérémonie de réception ce 24 juillet 2020 , « cet appui, nous permettra d’anticiper sur les moyens de lutte à mobiliser face à la menace du péril acridien. Les intrants d'un coût total de 360 millions de F CFA et les engrais seront distribués aux producteurs des régions de Kaffrine, Louga, Kédougou, Kolda, Matam, Tambacounda et Ziguinchor », a-t-il annoncé. Financé pour un montant de 25 milliards de francs Cfa par le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (Gafsp), via la Bad, le Pasa/Lou­makaf a pour objectifs d'augmenter la production agricole et de permettre aux ménages vulnérables dans les régions cibles d'augmenter le niveau de leurs revenus à travers les activités de production qu'elles mènent. Cette manifestation marquée par le convoyage de ce matériel s'est tenue à la Direction de la Protection des Végétaux...