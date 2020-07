MADYANA À TOUBA / Un jeune poignardé à mort... Son bourreau "Dawul Xaré" échappe à un lynchage.

Un drame s'est produit ce lundi à Touba et plus précisément au quartier Mbaar'Ya de Madyana. Deux jeunes se sont livrés à une bagarre épique au terme de laquelle l’un d'entre eux a été poignardé. La victime a perdu sur place beaucoup de sang. Baye Zale en mourra malgré l'arrivée rapide des sapeurs pompiers.



La police sera appelée d'urgence et n'eût-été son intervention, une deuxième mort allait avoir lieu. En effet, le présumé meurtrier, Ablaye Diouf, alias "Dawul Xaré" était déjà en proie à un lynchage populaire. L'un est présentement à la police et l'autre au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba. Affaire à suivre...