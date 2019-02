MADYANA 4/ Serigne Cheikh Say Loum et Sokhna Mame Say font bloc pour la réélection du Président Macky Sall

Les Apéristes de Madyana 4 ont définitivement décidé de travailler ensemble. Serigne Cheikh Say Loum, Sokhna Mame Say Mbacké etc... ont convenu de parler désormais le même langage. L'objectif principal étant de réélire le Président Macky Sall avec la manière. Serigne Cheikh Say Loum, qui dit se prévaloir du ndigël de Serigne Cheikh Say Souhaïbou Mbacké, de promettre une dynamique unitaire chez les populations de Madyana 4. " Nous irons voter massivement pour le candidat Macky Sall..."