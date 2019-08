MADICKÉ NIANG, ANCIEN CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE : « J’invite les frustrés du Pds à se joindre à moi »

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En effet, alors que le feu couve au Pds, son ancien parti, depuis le réaménagement du Secrétariat national, Me Madické Niang y voit plus une opportunité d’enrôler certains parmi les frustrés.



Dans le vestibule de la mosquée Massalikoul Jinane, lundi, à l’occasion de la prière de la fête de Tabaski, le candidat malheureux à la Présidentielle de février dernier, tend la main à ses anciens camarades qui ne se sentiraient, désormais, plus liés par les directives du Pds et de Wade.



« J’invite tous les exclus et frustrés désormais à l’étroit au Pds, à venir se joindre à mon parti. Ils sont les bienvenus », a-t-il lancé sans sourciller malgré la solennité de la Tabaski : une fête au cours de laquelle, on demande pardon et prie pour la paix des cœurs quelles que soient les différences de point de vue. Madické aurait toujours en travers la gorge sa défenestration à l’Assemblée nationale, poste obtenu sous la bannière de « Mankoo Wattu Senegaal » pour avoir fait fi des directives de Wade.



Cependant, la situation que traverse le Pds, s’avère pour lui comme une opportunité pour recruter et récupérer des militants déboussolés par les directives de Me Wade qui a fini de cannibaliser le Pds pour les beaux yeux de son fils, l’exilé de Doha...