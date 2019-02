MADICKÉ DIENG (Apr-Touba) : ' Que ces militants qui assaillent les leaders arrêtent leurs manœuvres inutiles '

Défiant tous les leaders politiques Apéristes de Touba à travers une forte mobilisation, Madické Dieng, qui a déroulé un meeting à Madyana, s'est voulu rassurant quant à la future victoire du Président Macky Sall avec un taux de 60%. Faisant parrainer sa rencontre par Serigne Bassirou Mbacké Typ, maire de Darou Salam Typ et leader politique au sein de Benno Bokk Yaakar, Madické Dieng n'a pas manqué de décrier l'oubli dont lui et ses collaborateurs sont parfois victimes de la part du parti au niveau central. Il s'engagera à gagner les 21 bureaux qui existent dans la localité de Madyana 1.



Prenant la parole, Serigne Bassirou Mbacké Typ se réjouira de l'engouement suscité par la réélection du Président Macky Sall à Touba. "Nous avons l'ambition de soutenir ces populations pour qu'elles bénéficient de tout ce que le Président Macky Sall fait pour les autres populations de ce pays. Nous avons besoin d'un excellent résultat. Depuis 2012, il n'a gagné aucune élection ici. Pour cette fois donc, c'est un devoir pour nous de la lui octroyer."

Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la rencontre. C'est le cas notamment de Serigne Alla Sylla et de Sokhna Mame Say Mbacké.