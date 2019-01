MADICKÉ ANTICIPE SA CAMPAGNE À TOUBA - Reçu par le Khalife Général des Mourides, l'avocat décroche des soutiens de taille à Darou Salam

C'est juste après la prière du vendredi que le candidat Madické Niang a été reçu par le Khalife Général des Mourides. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement de ses lieutenants dans la cité religieuse, l'avocat a pu recueillir les prières du Saint homme avant de se rendre chez plusieurs chefs religieux. À Darou Salam, il sera reçu par Serigne Cheikh Anta Mbacké qui lui promettra assistance, soutien et prières avant de gagner les faveurs de Serigne Mamoune Mbacké, récemment lu dans la presse critiquant le Président Macky Sall.



Me Madické Niang a, par ailleurs, eu des entretiens avec Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, Serigne Amsatou Ibn Serigne Abdou Lahad, Serigne Moustapha Mbacké Ibn El Hadj Mouhamadou Lamine Bara, les deux Khalifes des deux Guédé, celui de Serigne Abdoulahi Diakhaté



Au terme de cette tournée, Me Madické Niang s'est rendu au niveau de sa permanence à Mbacké où il a fait un compte rendu exhaustif de tous ses derniers périples insistant sur l'étape du Sud du pays. Il dira nourrir beaucoup d'ambitions pour cette partie du Sénégal.



Ce périple aux allures de campagne électorale anticipée aura été l'occasion privilégiée pour lui de discuter avec ses responsables sur le lancement officiel de la campagne électorale le 3 février prochain à Mbacké...un terrain qu'il devra disputer avec le Président Macky Sall.