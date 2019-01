MADICKÉ À BAMBEY - Le candidat à la Présidentielle se recueille devant le mausolée de Serigne Mor Awa Ndiaye Mbeury

Le mausolée de Serigne Mor Ndiaye Mbeury a la réputation d'être beaucoup fréquenté par les hommes politiques du Sénégal, surtout à l'approche des élections. Sur place, on raconte que le candidat qui aura le réflexe de venir se recueillir devant ce haut disciple de Cheikh Ahmadou Bamba dominera toujours ses adversaires.

Le Président Wade comme son successeur le Président Macky Sall, s'y sont rendus respectivement en 2007 et en 2012.



Serigne Mor Awa Ndiaye, qui a vécu 75 ans tient de Serigne Touba plusieurs secrets. Le Cheikh lui avait dit, de son vivant, qu'il allait vivre le même nombre d'années que lui. C'est pourquoi, il devait quitter le bas-monde en 1937, sans surprise, car né en 1862.



Après s'être recueilli devant le mausolée du Saint homme, Me Madické Niang s'est rendu chez le Khalife Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Kounta Ndiaye.



Me Madické Niang, cinquième Sénégalais à avoir déposé sa candidature, dira vouloir être le cinquième Président du Sénégal, non sans rappeler que 5 fils de Serigne Touba ont été Khalifes de leur père et que l'on a, en tant que musulman, 5 prières à honorer le jour. Serigne Sidi Mokhtar Kounta Ndiaye de confier dans la foulée, à son hôte, qu'il est aussi le cinquième Khalife de son père Serigne Mor Ndiaye Mbeury.



Les deux hommes qui épilogueront longuement autour du chiffre 5, boucleront leur rencontre par une série de prières...