MACKY SATISFAIT DE LA MOBILISATION : « Vous avez montré qu'entre Mbacké et Touba, il n'y aura pas combat »

Visiblement très satisfait de la forte mobilisation que les populations de Touba et Mbacké lui ont reservé ce dimanche à l'occasion du lancement officiel de sa campagne électorale, le candidat Macky Sall ne manquera pas de jubiler. Il dira, sous le contrôle de plusieurs personnalités politiques dont Ousmane Tanor Dieng et le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, voir clairement la victoire de sa coalition.



Sous les fortes acclamations de ses partisans, le Président de la République dira ne nourrir aucune inquiétude par rapport au résultat final, allant jusqu'à dire que les populations de l'agglomération ont ''montré qu'entre Mbacké et Touba, il n'y aura pas combat."





Le Président de la République, candidat à sa propre succession, remettra sur la table une partie du discours tenu devant le Khalife Général des Mourides revenant sur son ambition de développer l'industrie locale. '' Nous avons discuté avec les hommes d'affaires et les femmes d'affaires de Touba. Nous allons voir comment faire pour mettre en place ici des entreprises. Nous envisageons aussi de mettre à la disposition des élèves un Eno (espace numérique ouvert).''



Il fera, pour finir, un clin d'œil au Rasiat, réputée œuvrer dans le secteur de l'arachide, citant nommément Sokhna Mame Khary Mbacké, avant de féliciter tout le monde de la forte mobilisation...