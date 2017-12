MACKY SALL : « L’élection de 2019 est une fenêtre qui ne va pas ralentir la projection et la trajectoire définies pour le pays par les Sénégalais »

« Nous acheminons vers des élections en 2019. Je voudrais vous assurer que nous nous demeurerons sereins et vigilants dans la qualité et l’efficacité de la gestion publique. Cette perspective ne va pas changer l’orientation qui est prise. J’en appelle à tous les acteurs à une mobilisation exceptionnelle exempte de tout soupçon pour que l’année 2018 soit une année de confirmation de l’élan qui est déjà entamée vers l’émergence. Si nous ne nous donnons pas confiance au sens large, nous risquons de ralentir au moment où nous devons appuyer sur l’accélérateur.

Donc, l’élection ne devra pas être un facteur pour ralentir la marche de l’Etat vers son émergence. Donc, il faut consolider la croissance et l’équité sociale. Le Sénégal est un pays de tradition pratique. L’élection de 2019 est une fenêtre qui ne va pas ralentir la projection et la trajectoire définies pour le pays par les Sénégalais.

Nous sommes une démocratie et notre maturité dans ce domaine n’est plus à dé- montrer. Je veillerai à ce que l’utilisation des ressources mises à la disposition du Sénégal soit utilisée de façon optimale et le gouvernement se soumettra chaque fois que de besoin à travers le parlement, à travers les institutions de la République, devant les partenaires à s’expliquer sur les tenants et aboutissants. »