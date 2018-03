MACKY SALL : « ADD ne travaillera jamais contre mes intérêts »

Retour sur l’audience que le président Macky Sall a accordée à des ‘’apéristes’’ de Podor, précisément la tendance du Dr Cheikh Oumar Anne. En effet, la presse est revenue sur certains détails de la rencontre. Mais pas tout. Notamment les propos de Macky Sall.

En réponse au supposé manque d’ouverture du coordinateur départemental, il leur rétorque : « Abdoulaye Daouda Diallo, c’est mon Abdoulaye Daouda Diallo. Non seulement il s’est sacrifié pour moi et le parti, mais il me donne satisfaction sur le plan politique et professionnel. D’ailleurs, si quelqu’un peut me faire du mal, ce sera tout le monde sauf Abdoulaye Daouda Diallo. Il ne travaillera jamais contre mes intérêts. »

Ceci dit, ces responsables du parti au pouvoir ne pouvaient plus placer un mot de travers de plus. Le Président Macky Sall de poursuivre en leur disant que la prochaine élection présidentielle le concerne, et personne d’autre : « Donc, arrêtez de viser Abdoulaye Daouda Diallo. Je veux que vous travaillez dans l’unité pour que je remporte la présidentielle dès le premier tour. »

Mieux, au moment de terminer sa mise au point, Macky Sall leur signifie clairement qu’il va recevoir ADD pour recueillir sa version. Puis tous les responsables dudit département pour, dans l’unité, travailler à assurer sa réélection en 2019. Il a aussi offert 10 millions FCfa à se partager entre les 22 communes, même celles qui n’étaient pas à l’audience. Non sans promettre de les accompagner dans la mobilisation des militants pour leur inscription sur les listes électorales et le retrait de leurs cartes.