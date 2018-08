MACKY SALL À BABACAR TOURÉ : « Vous avez été constant et vous êtes un homme de conviction »

« Je tiens à vous réaffirmer mes remerciements et mes très vives félicitations, au nom de toute la nation, pour votre leadership et le travail formidable que vous avez accompli à la tête du Conseil national de régulation de l’audiovisuel. »

C’est par ces mots que le président s’est adressé hier à Babacar Touré lors de la remise des rapports 2016 et 2017 du CNRA. Arrivé en fin de mandat, Babacar Touré va céder sa place à Babacar Diagne, ancien directeur de la RTS et ex ambassadeur du Sénégal à Washington.

« Vous avez été constant et vous êtes un homme de conviction. Je vous sais ferme sur les principes. Je vous sais tout flexible, pédagogue, plutôt persuasif. Vous avez fait montre de générosité, d’esprit fédérateur autour des principes d’impartialité », a ajouté Macky Sall, louant aussi « les capacités de synthèse et de dépassement » de l’ancien patron du groupe sud qui, selon lui, est « un journaliste professionnel et créateur d’entreprises ».

Par ailleurs, le chef de l’Etat a profité de la cérémonie pour annoncer sa décision de renforcer les moyens du CNRA. « J’ai décidé de renforcer encore de façon conséquente afin que cet organe précieux dans un contexte démocratique puisse assumer davantage son rôle en couvrant davantage son champ et en disposant des diverses compétences que requièrent les mutations dans le secteur de la communication. Il y a donc un vaste chantier à entreprendre. nous devons accentuer les acquis et continuer à être attentifs aux mutations pour nous adapter en permanence », affirme celui qui signale que « la régulation est appelée de plus en plus à élargir son champ pour ne pas laisser cette question aux seules mains des législateurs et préposés à la sécurité publique ».