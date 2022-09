MACKY S’ADRESSE À AL MUNTAQA : « Rien dans cette vie ne me ferait changer de conduite et de fusil d’épaule vis-à-vis de Touba…! »

C’est avec une délégation sobre que le Président de la République a débarqué ce samedi à Touba pour effectuer son ziar annuel d’avant magal auprès du Khalife Général des Mourides.



Un périple qui s’effectue dans un contexte post-électoral marqué par la défaite de la mouvance présidentielle dans la cité religieuse. Une défaite qui est restée en travers de la gorge des leaders de Benno encore étonnés de la déroute. Certains ont pensé que la défaite ne se justifiait pas au vu des énormes réalisations de l’État à Touba.



Un état d’esprit qui ne semble pas être celui du President de la République. Dans sa communication face au Khalife Général des Mourides, le Chef de l’État Macky Sall a tenu à préciser que les actes qu’il pose ne sont motivés que par le souci de travailler pour Serigne Touba. « Je vous renouvelle mon allégeance et m’estime heureux de venir prendre part à ce magal et surtout de vous avoir une fois encore devant moi. Depuis que nous nous connaissons, et ce bien avant que je devienne Président de la République, vous n’avez cessé de prier pour moi. Je suis conscient de tout ce que vous faites pour moi et de toute cette sympathie que vous nourrissez en mon endroit. On ne peut que demander Dieu qu’il vous accorde une longévité. Je me rappelle lorsque vous me disiez de ne pas attendre les rétributions des autres quand j’œuvre pour Touba. Rien dans la vie ne me ferait changer de fusil d’épaule vis-à-vis de Touba. Je continuerai à consentir des efforts pour Touba tant que je suis à la tête de ce pays parce que c’est mon devoir. C’est vrai que quand une personne fait des efforts, elle a besoin d’être encouragée. Malheureusement, au Sénégal, les choses fonctionnent parfois à l’envers mais je vais poursuivre ce que je fais pour que quand je quitterai, les gens sachent que j’ai fait évoluer ce pays. Il appartiendra à celui qui viendra après moi de poursuivre si telle sera la volonté de Dieu »



Le Président Macky Sall ajoutera avoir construit 04 nouveaux forages à Darou Khoudoss, Ngabou, Boberel et dans l’hôpital Matlabul Fawzeini. Avant de faire mention des forages, il avait aussi fait mention de ce spectre des inondations qui hante le sommeil des populations des Touba. « Nous célébrons le magal en plein hivernage et il y’a beaucoup de problèmes dus au changement climatique. Dans plusieurs puissants pays du monde, on assiste à des inondations. Au Sénégal, Dakar et Touba semblent être les localités les plus impactées. À Touba, nous avons un programme de 23 milliards ».



Il confiera que le nouveau bassin érigé à Keur Kabb de 60 hectares devrait juguler le mal.