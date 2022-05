MACKY REÇOIT MBACKÉ / La députée libérale Fatma Diop « offre définitivement ses services politiques » à l’APR.

Députée du Pds au niveau de l’Assemblée nationale et même ancienne vice-présidente de l’hémicycle, responsable libérale du parti dans le département de Mbacké, Fatma Diop a pris part à l’audience que le Président Macky Sall a accordée à l’Apr de Mbacké et alliés ce jeudi dans la salle des banquets.



D’ailleurs, elle a même été la première à prendre la parole pour assumer ses positions politiques, surtout lors des dernières élections locales, notamment avec son choix de figurer sur la liste de Benno Bokk Yaakar en soutien au Dg Gallo Bâ.



Vivement contestée par ses camarades libéraux au niveau de Mbacké, Fatma Diop vient définitivement de rompre les amarres qui la liaient au Pds. (Ou, en tout cas, ce qui s’est passé aujourd’hui semble carrément l’attester).



En effet, devant un parterre de 300 responsables appartenant à la coalition présidentielle et surtout devant le President Sall, la parlementaire a clairement indiqué désormais soutenir l’Apr. « C’est ma conviction la plus sincère. Je trouve que vous êtes la solution pour le Sénégal. Je n’ai de compte à rendre à personne. Considérez que je suis des vôtres. C’est tout ! »



Dans son discours, elle n’aura pas non plus manqué de tresser des lauriers au nouvel édile de la commune de Mbacké et de défier ses potentiels détracteurs...