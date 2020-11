MACKY II/2 : 33 membres, 7 nouveaux et des départs.

Le chef de l'État a nommé un nouveau gouvernement. Une équipe qui compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État. Une composition qui est surtout marquée par l'entrée de 7 nouveaux ministres dont Aminata Tall SALL, Yankhoba DIATTARA, Oumar SARR, Abdoulaye SOW, Antoine DIOME, Aly Saleh DIOP et Papa Amadou NDIAYE.



Mais ce gouvernement, c'est aussi et surtout la sortie de Amadou BA, de Aly Ngouille NDIAYE, de Makhtar CISSE, de Mohamed Boun A. DIONNE, Maxime Jean Simon NDIAYE, Ismaïla Madior FALL et de Oumar YOUM...