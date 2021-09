MACKY À TOUBA - Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma se démarque de tout rassemblement par respect au ndigël du Khalife.

on semble s’éloigner des grands rassemblements jadis notés à l’occasion des visites présidentielles à Touba. Le Covid-19 y sera pour beaucoup le samedi 18 septembre prochain, date retenue par le Khalife Général des Mourides pour accueillir le Président Macky Sall venu inaugurer le nouvel hôpital de Touba et effectuer sa visite traditionnelle pré-magal.



Dans un post sur Facebook, le Ministre, Conseiller auprès du Président de la République, informe clairement ses proches, partenaires et militantes qu’il ne sera à l’origine d’aucune manifestation ou mobilisation par respect aux directives du Khalife Général des Mourides et transmises par son porte-parole.



Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma de préciser, par ailleurs, que le parti n’a donné aucune consigne allant dans le sens de provoquer des rassemblements.



« Tous ceux qui s’aventureront à le faire le feront sous leur propres responsabilités ».