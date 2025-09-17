MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite


MAC de Thiès : Trois ans derrière les barreaux, sans procès -le calvaire de Thierno Diop face à une accusation en fuite

À Thiès, l’histoire de Thierno Diop soulève une profonde indignation. Menuisier métallique respecté dans son village, décrit comme poli, digne et travailleur, il a été arrêté après qu’une femme l’a cité dans une affaire de viol collectif présumé, alors qu’il se trouvait en pleine activité professionnelle. Deux autres personnes avaient déjà été interpellées, mais son nom ajouté aux accusations a suffi pour qu’il soit placé en détention, sans preuves solides présentées publiquement à ce jour. Depuis, il vit l’enfer carcéral, attendant un jugement qui tarde depuis plus de trois ans.

 

En prison, Thierno ne cessait de clamer son désir d’être jugé publiquement afin de laver son honneur. « Liberté provisoire sakh moy lolu, lima beug moy takhaw niu juger meu sétalma ci kanamu nieup. Sama yaay ak sama papa ay mak laniu beug na lenn téral », confiait-il avec émotion à ses codétenus, affirmant préférer l’épreuve du procès à l’incertitude qui le ronge. Derrière son calme apparent, son regard trahissait la douleur d’un homme persuadé de son innocence mais enfermé dans une spirale judiciaire sans issue visible.

 

Aujourd’hui, l’affaire intrigue davantage : selon plusieurs sources, la plaignante aurait quitté le pays, embarquant dans une pirogue vers l’Espagne. Cette disparition ajoute une zone d’ombre à un dossier déjà marqué par les lenteurs et les incohérences. Pendant ce temps, Thierno reste derrière les barreaux, privé de son droit fondamental à un procès équitable. Son histoire, partagée par un ancien détenu témoin de son calvaire, interpelle l’opinion publique et pose une question brûlante : jusqu’à quand des citoyens continueront-ils à subir des années de détention préventive sans jugement au Sénégal ?

Autres articles
Mercredi 17 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25%

Politique monétaire : la BCEAO maintient son taux directeur à 3,25% - 17/09/2025

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube

Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube - 17/09/2025

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam

Drame à Koungheul : Un père de famille meurt après une chute dans un puits à Saly Diam Diam - 17/09/2025

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région

Ouverture de la réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO : une inflation en net repli (0,6%) et une économie dynamique dans la sous région - 17/09/2025

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés

Démantèlement d’un réseau de Qnet à Mbour : 22 mis en cause dont plusieurs étrangers, condamnés - 17/09/2025

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique

Affaire Lat Diop : Me Oumar Youm dénonce un “scandale tyrannique” et un procès politique - 17/09/2025

Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies…

Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies… - 17/09/2025

Dethie Fall promet un ministère des Infrastructures en mode urgence : chantiers 24h/24, rigueur implacable et résultats immédiats

Dethie Fall promet un ministère des Infrastructures en mode urgence : chantiers 24h/24, rigueur implacable et résultats immédiats - 17/09/2025

Agissons ensemble pour concrétiser l’Initiative pour la gouvernance mondiale et constuire un avenir radieux de paix et de développement

Agissons ensemble pour concrétiser l’Initiative pour la gouvernance mondiale et constuire un avenir radieux de paix et de développement - 16/09/2025

Médina Baye : trois malfaiteurs tombent après un vol de 7 millions FCFA

Médina Baye : trois malfaiteurs tombent après un vol de 7 millions FCFA - 16/09/2025

Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes

Keur Socé- Affrontements, absence de terrains sécurisés: Le sous-préfet de Ndiédieng suspend les Navétanes - 16/09/2025

Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly

Nécrologie : Décès de Maman Maguette Sène, mère du Commissaire Oumar Mbaye de Saly - 16/09/2025

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de

Thiès - Nomination de Déthié Fall et insécurité à Thiès-Ouest : Demba Fall Guèye s'en félicite et prône la mise en place de "brigades de sécurité" - 16/09/2025

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile

Transport : Dakar Dem Dikk annonce de nouvelles innovations sur son application mobile - 16/09/2025

Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux

Ziguinchor : un garçon de 7 ans emporté par les eaux - 16/09/2025

Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam

Tentative d’émigration : une pirogue de migrants accoste sur la plage de Ouakam - 16/09/2025

Diourbel : L'émigré Modou Khabane Diop poursuivi pour escroquerie portant sur 37,5 millions Cfa

Diourbel : L'émigré Modou Khabane Diop poursuivi pour escroquerie portant sur 37,5 millions Cfa - 16/09/2025

Guediawaye - Tentative de vol nocturne : Une femme récidiviste tombe avec sa copine complice

Guediawaye - Tentative de vol nocturne : Une femme récidiviste tombe avec sa copine complice - 16/09/2025

‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement

‎KOLDA : L'opposition réunie autour du mouvement "Kongol kessol"... - 16/09/2025

Éramet Grande Côte: 121 milliards FCFA réinjectés en 2024 dans l'économie sénégalaise, et le versement de ses premiers dividendes en 2025

Éramet Grande Côte: 121 milliards FCFA réinjectés en 2024 dans l'économie sénégalaise, et le versement de ses premiers dividendes en 2025 - 16/09/2025

Touba : Mbessé Ndiaye (18ans) condamnée à 6 mois de prison pour violence sur sa belle-mère

Touba : Mbessé Ndiaye (18ans) condamnée à 6 mois de prison pour violence sur sa belle-mère - 16/09/2025

« Mbacké s’éveille »: Serigne Saliou Bousso lance un appel vibrant à la majorité silencieuse!

« Mbacké s’éveille »: Serigne Saliou Bousso lance un appel vibrant à la majorité silencieuse! - 16/09/2025

Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université

Saint-Louis : Un vigile de l’UGB arrêté pour trafic de chanvre et corruption sur le portail de l’université - 16/09/2025

Touba : Gora vole 9 téléphones chez son hôte et écope de 3 mois de prison

Touba : Gora vole 9 téléphones chez son hôte et écope de 3 mois de prison - 16/09/2025

Dr Mohamed Thermos condamné à deux ans de prison ferme pour attentat à la pudeur sur mineure

Dr Mohamed Thermos condamné à deux ans de prison ferme pour attentat à la pudeur sur mineure - 16/09/2025

Soirée dansante à Fass-Mbao : deux agresseurs armés de couteau neutralisés et arrêtés

Soirée dansante à Fass-Mbao : deux agresseurs armés de couteau neutralisés et arrêtés - 16/09/2025

Transformation agricole : Heifer International appelle à des partenariats locaux renforcés

Transformation agricole : Heifer International appelle à des partenariats locaux renforcés - 15/09/2025

Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025

Thiès : La section SAES-ENSA décide du renouvellement d’une grève totale de 72 heures à compter du mardi 16 septembre 2025 - 15/09/2025

Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 :

Réception du matériel scolaire pour la rentrée 2025–2026 : "Les chiffres, présentés comme une avancée historique, ne sont en réalité qu’un miroir aux alouettes"(Mamadou Diène) - 15/09/2025

Moto volée, malfaiteurs piégés : la police de Jaxaay-Parcelles Assainies-Niacourab met fin à un réseau nocturne

Moto volée, malfaiteurs piégés : la police de Jaxaay-Parcelles Assainies-Niacourab met fin à un réseau nocturne - 15/09/2025

RSS Syndication