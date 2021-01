MAC de Louga : Les circonstances de la mort du présumé meurtrier du jeune américain.

Selon une source de Dakaractu, le drame a eu lieu dans la nuit de Dimanche à Lundi vers 04 heures du matin.



Le nommé Baba Ba, plus connu sous le sobriquet de "Amadel", essayait dans la chambre qu'il occupait avec d’autres détenus, de créer une ouverture au niveau du faux plafond pour prendre la tangente à l'insu des gardes pénitentiaires. Une chose qu'il avait d'ailleurs réussie, mais arrivé à hauteur de la tôle en zinc qui recouvre le faux plafond, il a eu la malchance d'être entendu par des gardes qui faisaient la ronde près des chambres.



Ces derniers ont tout de suite accouru pour voir de quoi il s'agissait, et ont ainsi découvert le jeune caïd, petit de taille, en train de se démener pour se faufiler. Dans sa tentative de fuite, il aura la malchance de trébucher du haut du plafond et de se retrouver en bas, la tête fracassée.



C'est par la suite qu'il a été évacué aux urgences où il rendra l’âme. Amadel est cité entre autres, dans l'affaire du meurtre du jeune américain du nom de Mohamed Cissé, tué à Kahone dans une attaque perpétrée par des malfaiteurs...