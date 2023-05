MAC AUTHENTIQUE : « Nous invitons Serigne Moustapha Sy à rejoindre le dialogue politique »

Le Mac Authentique rejoint le Président Macky Sall dans ses conclusions qu’au Sénégal, « il n’y a pas de prisonniers politiques ». À en croire la structure politique, rien de ce qui se passe comme arrestation ne peut être détaché des activités courantes de la justice. Le Mac authentique de dénoncer, dans la foulée, « la fabrication et la détention de cocktails Molotov par des malfaiteurs », non sans manquer de demander à l’État de protéger les personnes et leurs biens.

Dans la même lancée, elle estime salutaire l’idée du Chef de l’État d’inviter au dialogue signalant que le Sénégal en a besoin pour garder sa stabilité. « Nous nous réjouissons de la posture de certains hommes d’État qui, mesurant les enjeux du contexte, ont accepté la main tendue du Président de la République. C’es le cas du PDS, de Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall et du parti Rewmi d’Idrissa Seck. » Le Mac authentique de lancer un appel au PUR de Serigne Moustapha Sy. « La présence au dialogue du chef religieux participerait considérablement à l’effort de paix et de concorde nationale pour le développement de notre cher pays. Le MAC Authentique exhorte tous les camarades qui avaient quitté le navire BBY à revenir vers leur frère, le Président Macky Sall car ce qui unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise ». Les camarades de Ansoumana Danfa de s’estimer inquiet de la vague d’ insécurité qui plane sur le Sénégal, les risques de troubles dans les pays voisins. « Il est devenu un impératif de maintenir la paix mais aussi impératif pour le Président de la République de briguer un second quinquennat... »

Le Mac Authentique termine par souhaiter de tous les responsables de la coalition qu’ils se prononcent sur la question de la candidature ou qu’ils fassent comme Idrissa Seck qui, dit-il, a fait preuve de sincérité.