M. Ousmane SONKO, la haute trahison c’est vouloir détourner le choix du peuple sénégalais par la manipulation.

Eh oui, Monsieur le Soi-disant patriote, bon client d’air France, je vous rappelle qu’un patriote, ça respecte le choix de son peuple, surtout si c’est un choix sorti des urnes.

Est-il besoin de vous rappeler que malgré toutes vos vaines tentatives de manipulation commencées depuis le référendum de 2016, le peuple sénégalais, très mature, a réélu à 58,26% le Président Macky SALL pour un second mandat de 5ans. Donc ce n’est pas par une haute trahison de votre part que ce Président de tous les sénégalais serait destitué. Et par qui d’ailleurs ? Aar lunu Bokk ? Je ne le pense pas !

Non, ce n’est pas une bande de rancuniers battus légalement et légitimement par le Président Macky SALL qui entraveront l’exécution sereine d’un mandat du peuple, par le peuple et pour le peuple sénégalais. Donc détrompez-vous ! Si haute trahison il y a, c’est vous Sonko et votre association de malfaiteurs rancuniers financés par tullow oil et consorts qui seraient traduits devant le tribunal du peuple.

SEM Macky SALL a, quant à lui, été bien élu avec 2 555 426 voix là où son suivant immédiat clopinait avec moins de 900 000 voix. Donc c’est tout naturellement avec sa majorité absolue qu’il gouvernera ce Sénégal sans aucune entrave jusqu’en 2024.

Wassalam !



Fait à Kaolack, le 20 juin 2019,



Doudou Diop MBOUP

Responsable APR/Kaolack

Coordonnateur du mouvement JRK