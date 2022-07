Lyndiane Jardin : L'imam Ratib Thierno Samba Ba en croisade contre la violence politique et sociale !

Comme on pouvait s'y attendre avec le démarrage officiel de la campagne législative, Thierno Samba Ba dans son sermon, a prêché la non-violence durant la campagne électorale qui a officiellement démarré ce dimanche minuit.



Pour le religieux, la politique doit s’accommoder avec la paix sociale et la stabilité nationale, car chaque élection est une expression démocratique du peuple à travers les urnes. « La campagne électorale pour les législatives a été lancée dans la nuit du samedi au dimanche. Quand on parle d’élections, c’est la voie démocratique, l’expression du peuple à travers des choix sur des candidats. Élire la personne ou le député, traduit une confiance portée sur ce dernier pour représenter son peuple dans les plus hautes instances de décision, parler en leur nom, choisir à leur place. Cela relève d’une très grande responsabilité. Tout candidat doit être conscient de la lourdeur de cette responsabilité. Pour la campagne qui se profile, que tout se passe dans la paix, dans la stabilité et dans le calme, avec zéro violence. Que ceux qui cherchent à être élu, le fassent dans la plus grande sérénité sans atteindre l’intégrité de personne. Pour le peuple qui choisit, qui départage les candidats, qu’il le fasse dans la plus grande tranquillité sans tambour ni trompette. Que chacun respecte son prochain ainsi Dieu nous préservera de la violence! »







Par ailleurs, l'Imam Ratib invite les prochains députés de la 14ème législature à être des députés du peuple. Porter les préoccupations du peuple, aller à la rencontre des populations dans les coins et recoins les plus reculés du pays. « Qu'à cela ne tienne, les candidats qui se lancent dans la campagne doivent véritablement mériter la confiance du peuple. Une fois élus à l’assemblée nationale qu’ils restent les députés du peuple, aillent à la rencontre des populations. Que les préoccupations du peuple soient les leurs, dans ce cas ils auront accompli pleinement leur mission. Toutefois, si cela n’est pas le cas qu’ils sachent qu’ils auront trahi leur peuple et s'expliqueront devant Dieu, le maître des cieux et de la terre », invitera Thierno Samba.



Dans son sermon, l’Imam Ratib de Lyndiane Jardin a aussi exprimé ses inquiétudes par rapport à la montée de violence dans le pays avec les séries d’agressions et de meurtres qui ont secoué le pays dernièrement. Thierno Samba Ba invite à un retour aux préceptes de l’Islam. « Combien de personnes ont perdu la vie dans des scènes de violence dans ce pays? C’est très regrettable dans un pays à majorité musulmane. Cela dit, les parents ont une lourde responsabilité dans leurs foyers. Parce que ceux qui agressent les gens viennent des maisons. Cela nous invite à revoir l’éducation de nos enfants au sein de nos familles. Dieu nous exhorte à la préservation de la terre. C’est-à-dire éviter de pratiquer des choses bannies par Dieu sur cette terre qu’il a fait descendre. Sinon de lourds châtiments attendent ceux qui refusent d’obéir à Dieu et son Prophète Mohamed (PSL) », conclut-il avant de prier pour la paix et la stabilité un peu partout dans le monde...