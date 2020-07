Lyndiane Jardin : L'appel à l'effort collectif pour la finalisation des travaux de construction de la grande mosquée.

La grande mosquée de Lyndiane Jardin dont les travaux étaient lancés l'année dernière, en présence de plusieurs autorités religieuses et politiques, peine toujours à avancer faute de moyens financiers.



C'est pourquoi l'imam Ratib Thierno Samba Ba et le délégué de quartier Pape Cissokho ont appelé à la participation de tous les natifs dudit quartier et à toutes les bonnes volontés du pays, autorités administratives, politiques et coutumières du pays et de la région de Kaolack à apporter leur soutien pour la construction de cette mosquée dont les travaux ont connu un grand retard dans l'exécution.



"J'appelle tous les natifs du quartier, qu'ils soient ici ou ailleurs, à participer à l'effort de guerre pour la construction de la mosquée", invite l'imamThierno Samba Ba.



Embouchant la même trompette, le délégué de quartier de Lyndiane Jardin, Pape Cissokho appelle toutes les bonnes volontés à apporter leurs contributions pour la finalisation des travaux de la mosquée. "C'est un appel logique, bien-fondé et qui vient à son heure. Nous invitons tous les bonnes volontés à venir participer à la finalisation des travaux de la mosquée. C'est un édifice qui nous rassemble et qui fait la fierté de tout bon musulman de ce quartier", souligne le délégué de quartier.



L'imam s'est aussi félicité des efforts consentis par la jeunesse et du mouvement Servir Lyndiane pour le relèvement du plateau technique du centre de santé du quartier ainsi que d'autres réalisations faites pour le développement de ce quartier très enclavé de la commune de Kaolack. Il invite également les autorités à plus de considération pour ce quartier...