Lyndiane Jardin / Imam Thierno Samba Ba : « Que nos gouvernants sachent que le bas peuple est fatigué ! »

Dans son sermon, l'imam Ratib se Lyndiane Jardin, Thierno Samba Ba, a interpellé le gouvernement sénégalais et son chef, le président Macky Sall, sur la souffrance du bas peuple, le monde rural, notamment en cette période d'hivernage où les pluies se font rares. "À nos gouvernements, le bas peuple est fatigué. Que le gouvernement vienne en aide au bas peuple, le monde rural notamment surtout en cette période d'hivernage marquée par une rareté des pluies. Que les gens s'entraident car les temps sont très durs pour certains", a lancé l'Imam Ratib.



Thierno Samba Ba interpellera également le gouvernement sur les polémiques foncières notées chaque année à la veille de l'hivernage surtout dans le monde rural où la majorité des populations vivent de l'agriculture. "Nous profitons de cette tribune pour interpeller le gouvernement sur les polémiques foncières. C'est une problématique que le gouvernement, le président de la République au plus haut niveau, doit prendre à bras le corps. Car des hommes d'affaires, de hauts responsables et certains dignitaires du régime attendent la veille de l'hivernage pour venir arracher les cultivateurs à leurs terres, perturbant ainsi leurs activités agricoles. Alors que

ces gens là n'ont que la terre pour cultiver.



S'ils sont aujourd'hui privés de leurs terres par de petits bourgeois qui ont plus de moyens c'est un problème. Cela dit, les polémiques foncières c'est une réalité qui mérite des solutions urgentes et fermes venant des autorités étatiques", a conclu l'Imam Thierno Samba après la prière des deux rakaas de la Tabaski...