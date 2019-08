Lyndiane Jardin : Décès de l'Imam Ratib, le Pr Samba Dieng, Professeur de littérature africaine orale à l'Ucad

Une mauvaise nouvelle pour la communauté musulmane de Lyndiane Jardin et pour toute la Ummah Islamique, mais également de la communauté universitaire de Cheikh Anta Diop de Dakar.

En effet, l'imam Ratib le Pr Samba Dieng de la grande mosquée de Lyndiane Jardin a tiré sa révérence aujourd'hui.

Il était également Professeur de littérature africaine orale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en même temps Spécialiste de la vie et de l'oeuvre de El Haji Oumar Tall.

La Levée du corps est prévue à 17h à la Mosquée Omarienne suivie de l’enterrement à Yoff.

Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille, à la Ummah Islamique, mais aussi à la communautaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.