Lycée technique et commercial de Kaolack : Les élèves boycottent les cours pour exiger le paiement de leurs bourses

Au lycée technique et commercial El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack, le mouvement d'humeur des élèves qui a duré 3 jours, a complètement paralysé le programme scolaire de cet établissement. En cause, les potaches ont décidé de tourner le dos aux enseignements afin de réclamer le paiement de leurs bourses. Joint au téléphone, l'un d'eux, ayant requis l'anonymat a déclaré : " Les autorités académiques ne respectent pas les étudiants. Dans cet établissement scolaire, la récurrence des problèmes de bourses commence à indisposer les apprenants. Ceux de la première année qui devaient percevoir leurs bourses de 6 mois, n'ont finalement reçu que 5 mois de bourses et les étudiants de la première année, seulement 4 mois. C'est vraiment déplorable. Cette énième lenteur est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si rien n'est fait d'ici peu, nous allons passer à la vitesse supérieure en boycottant les examens qui se profilent à l'horizon".



À signaler que les autorités académiques de Kaolack ont entamé une négociation avec les grévistes pour tenter de décanter la situation, car ces derniers qui sont en BTS comptabilité-gestion et BTS froid-climatisation-plomberie, ont radicalisé leur mouvement d'humeur en délogeant leurs camarades du même lycée...