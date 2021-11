Lycée des Parcelles Assainies 14 : Le plan d’actions des enseignants pour accélérer l’achèvement des travaux de l’établissement.

Après la grève de lundi et la grève totale d’hier, les enseignants comptent maintenir la pression. Ces derniers menacent les autorités avec une série de grèves.



Depuis le lundi 22 novembre 2021, les enseignants du lycée des Parcelles Assainies ont dressé leur feuille de route pour que les conditions dans lesquelles ils font leurs cours soient les meilleures. En effet, les travaux de cet établissement débutés depuis 2015 peinent à s’achever et leur compliquent la tâche. Ce qui a animé d’ailleurs le sentiment de colère et de désenchantement chez les enseignants de cette école. Ainsi le mot d’ordre est maintenu pour ce mercredi 24 novembre.



Les cours devraient cesser à partir de 10 heures pour reprendre demain, jeudi. Les enseignants remettent ça vendredi 25 novembre prochain avec un nouveau débrayage à 10 heures. C’est de cette façon qu’ils comptent protester jusqu’à obtention de gain de cause. Pourvu qu’ils soient entendus!