Lycée de Yeumbeul : Des jumelles décrochent le Bac scientifique à l’âge de 13 ans.

C’est un exploit qui s’est passé au fond de la banlieue Dakaroise, plus précisément à Yeumbeul. Deux jumelles qui ont obtenu le Baccalauréat à l’âge de 13 ans à la surprise générale. Une performance insolite qui pousse à poser plusieurs questions auxquelles seuls les parents pourraient répondre.



Aminata et Rama Diaw, ont été encadrées dès le bas âge, par un père à la retraite qui estime avoir le temps nécessaire pour accompagner ses deux filles jumelles dans la quête du savoir. Une mission qui a été pour Demba Diaw plus ou moins difficile. « J’ai commencé à encadrer les enfants depuis la classe de CP. Je me suis rendu compte qu’elles avaient une capacité d’intelligence précoce et qu’elle apprenaient très vite. C’est ainsi que je leur ai fait test de 6 mois d’encadrement serré. Elles avaient le niveau de CE 1 avant même l’année de cette classe », avait confié le père aux confrères de la Rts.



De la classe de CE1, elles ont fait le grand pas en passant au CM2. Mais malheureusement, leur âge était un obstacle et par conséquent, il leur était impossible de passer le CFEE selon le ministre de l’éducation nationale d’alors qui se trouvait être, Serigne Mbaye Thiam.



C’est dans le lycée d’excellence Elhadji Ibrahima Diop de Yeumbeul que Aminata Diaw et sa jumelle Rama Diaw ont obtenu le Baccalauréat S2 au bonheur de la communauté éducative. « Il est très rare de voir un enfant de cet âge décrocher le baccalauréat. Ces jumelles qui ont obtenu le bac scientifique dans un lycée public et réputé par ces résultats, il faut vraiment s’en féliciter », a reconnu le ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla...