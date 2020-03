Lycée Technique de Kaolack : Les étudiants en cours de BTS décrètent un mot d'ordre de grève de 6 jours.

Après une grève générale de 24 heures, les étudiants en cours BTS( froid, climatisation, plomberie, électricité etc), ont encore remis ça. En effet, leur grève de 6 jours décrétée depuis le début de la semaine a fini de paralyser complètement les enseignements-apprentissages au niveau de cet établissement.



D'après leur porte-parole du nom de Moussa Ba, ce mouvement d'humeur est causé " par l'indifférence des autorités étatiques face leur revendication". Celui-ci a été déclenché en soutien à un camarade de classe victime d'un choc électrique le 12 septembre 2019 lors de son stage à Ziguinchor. " N'ayant pas recu l'appui des autorités pour ses frais médicaux, la victime est depuis lors alitée chez elle à Dakar. Notre première grève remonte au 13 janvier 2020, nous avons décidé de battre le fer afin que ces dernières puissent réagir le plus rapidement possible...", a-t-il tonné, avant d'enfoncer le clou.



" Notre camarade de classe est laissé à lui-même. Autrement dit, il n'a reçu aucun soutien venant de notre administration qui l'avait envoyé en stage, encore moins du ministère de la formation professionnelle. Le mot d'ordre de grève de 6 jours constitue une alerte de la part des étudiants en BTS qui fréquentent ce lycée, nous allons sous peu passer à la vitesse supérieure en paralysant le système éducatif dans tout Kaolack. Que les autorités soient informées de cela, car nous ne comptons pas lâcher du lest", a-t-il menacé.