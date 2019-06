Lycée John F. Kennedy : Le mouvement MODES engage une vaste opération de débroussaillement.

Après une première phase de ‘’set setal’’ qui consistait à assainir les salles de classe du lycée John F. Kennedy, voilà qu’une vaste opération de débroussaillement est entamée au fond du lycée derrière les bâtiments de l’établissement scolaire.

Le Mouvement des Enseignants pour un Sénégal Émergent (MODES) n’a pas lésiner sur les moyens pour y parvenir en collaboration avec le mouvement ‘’Bamba Fepp’’ du guide Cheikh Ahmadou Kara par le biais de son épouse Sokhna Dieng Mbacké.

L’action citoyenne déroulée, ce 16 juin, dans l’enceinte de l’établissement a permis de régler un certain nombre de problèmes auxquels étaient confrontés élèves et enseignants de l’établissement. En effet, l’état hideux de l’espace assaini servait de niches aux trafiquants et fumeurs de chanvre indien mais aussi de décharge d’ordures et de terreau d’agression.