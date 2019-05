Lycée Ahoune Sané de Bignona : Le Proviseur, le Censeur et le Surveillant reconduits à leurs postes.

Relevé de leurs fonctions, il y a un trimestre par Siaka Goudiaby, l'Inspecteur d'académie (Ia) de Ziguinchor, le Proviseur, le Censeur et le Surveillant du Lycée Ahoune Sané de Bignona (région de Ziguinchor) ont été reconduits, ce lundi 13 mai 2019 à leurs postes. Cette mesure d’apaisement survient après de longues médiations et profite largement à ce trio qui avait été relevé pour faute administrative. Une situation qui vient mettre fin à cette histoire de mention ‘’Sonko/Président’’ sur des copies de composition des classes de seconde, apprend-t-on sur les ondes de la radio Sud Fm.



Cette affaire, ayant surgi en pleine campagne électorale pour la présidentielle, avait défrayé la chronique sur fond de grogne des élèves et syndicalistes dans cette partie sud du pays, renseigne la même source.

Laquelle rappelle également qu’en ce temps-là, des autorités académiques avaient tapé sur la table. ‘’Inconcevable et inacceptable!'’ avaient-elles martelé en attendant les conclusions de l’enquête qui étaient ouvertes. Ce avant de prendre des mesures dites ‘’conservatoires’’ en relevant les susnommés de leurs fonctions.

Joint par téléphone, par des journalistes pour recueillir sa version des faits, Siaka Goudiaby, l'inspecteur d'Académie de Ziguinchor avait précisé que la décision de relever ces trois agents de leurs postes avait été ‘’prise pour permettre le bon déroulement de l'enquête...’’.