Lybie : 180 migrants sénégalais sont rentrés hier

Identifiés par la représentation consulaire du Sénégal pour la Libye basée en Tunisie, ces migrants ont retrouvé leur pays grâce au Comité national chargé de la gestion des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées (Cnrrpd) avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (Oim) dans le cadre de « l’initiative Fonds fiduciaire de l’Union européenne-Oim pour la protection et la réintégration des migrants ». Quid de leur réintégration ? Après l’accueil, l’enregistrement et le profilage de ces migrants de retour seront coordonnés par le Cnrrpd, en relation avec l’Oim et la Croix-Rouge séné- galaise, avant leur acheminement vers les localités de provenance. Depuis le début de l’année 2018 selon « le Soleil », 645 migrants ont été assistés dans leur retour volontaire et humanitaire au Séné- gal, alors qu’en 2017, 2.600 avaient été assistés dans leur retour volontaire et humanitaire par l’Etat du Sénégal. Pour rappel, au Sénégal, ce projet est conjointement mis en œuvre par Oim-Sénégal et la Dgse, en étroite collaboration avec le Comité national chargé de la gestion des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées