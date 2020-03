Lutte syndicale : Dame Mbodj et ses camarades tirent sur le G7 et l'accusent d'être de connivence avec l'État.

En conférence de presse ce matin, pour faire le bilan de leur plan d'action, le regroupement des syndicats d'enseignants du G20, dénonce avec fermeté l'attitude de leurs camarades enseignants du G7.



« Les camarades du G7 ne cachent plus d'être de connivence avec le gouvernement, donc des syndicats de la participation responsable, qui décrètent des plans d'action de temps en temps pour masquer leur duperie et ainsi rouler dans la farine certains camarades », déplore le coordinateur du G20, Dame Mbodj.



Le coordinateur du G20 veut comme preuve de ses accusations, les tournées de propagande organisées par le G7 et le ministre de la fonction publique à l'intérieur du pays.



« Comment comprendre qu'ils se disent être en grève, donc en conflit avec le gouvernement et organiser avec Mme le ministre de la fonction publique une caravane de propagande à l'intérieur du pays dans l'optique de faire croire aux enseignants que beaucoup d'efforts ont été faits dans la production des actes administratifs et que le grève en cours est sans objet », s'interroge toujours Dame Mbodj, qui dénonce également la fin des lenteurs administratives et réclame le paiement intégral des rappels...