Lutte contre les violences faites aux femmes : L’URAC arme les radios communautaires

L’Union des Radios Associatives et Communautaires du Sénégal (URAC) est plus que jamais déterminée à contribuer à la réduction des violences basées sur le genre. Dans le cadre du projet ‘’Femmes : Occupez les médias!’’ visant à donner à la gente féminine sa véritable place dans la société et à davantage de prise de parole, l’UNRAC en collaboration avec l’Institut Panos Afrique de l’Ouest, juge indispensable de capaciter les radios communautaires pour venir à bout du phénomène.

‘’La violence est née de l’esprit des hommes et nous pensons que la solution doit provenir de l’esprit des hommes’’, renseigne le président de l’URAC, Talla Dieng. Cependant pour y parvenir, rien de plus essentiel que de miser sur le renforcement de la grille des programmes en y intégrant des émissions de qualité sur les droits des femmes, la production de magazine, l’animation de débats et des radios clubs citoyens. 15 journalistes issus de ces médias communautaires vont subir une formation tendant à sensibiliser sur un changement de comportement des populations et mieux faire réagir les autorités locales sur le fléau. Tous les outils aidant à la planification de la production des programmes seront mis à la disposition des participants d’ailleurs au delà des journalistes, dix (10) associations de radios communautaires seront également armées pour plus d’impact dans la prévention des violences à l’endroit des femmes.