Lutte contre les inondations à Kaolack : Moustapha Sow apporte son appui aux habitants de Khakhoun.

Le don est constitué de plusieurs tonnes de riz et de cartons de détergents destinés aux habitants du quartier Khakhoun touchés par les affres des inondations.



Le bienfaiteur du nom de Moustapha Sow, à travers sa fondation, a dépêché une forte délégation sur place pour la remise des denrées alimentaires et des kits d'hygiène aux populations, notamment aux sinistrés.



Prenant la parole, le représentant de la fondation du nom de Ibrahima Thiam, a mis en exergue les nombreuses actions de son mentor visant à jouer sa partition dans la lutte contre les inondations à Kaolack portée par l'État du Sénégal.



Et selon Ibrahima Thiam, Moustapha Sow n'est pas dans une phase d'essai parce qu'il a plusieurs fois apporté sa contribution au développement de Kaolack sans aucune condition.



Les bénéficiaires quant à eux, ont salué le geste et rappelé les financements que Mr Sow avait apportés aux groupements de femmes pour participer largement à leur autonomie...