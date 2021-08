Lutte contre les inondations à Fatick : La plate-forme "Xippil Xoll Lifi Macky Def" dote le comité régional et la mairie de motopompes, carburant, bottes et gilets.

Pour soulager la population de Fatick dans le cadre de la lutte contre les inondations, la plate-forme "Xippil Xoll Lifi Macky Def" a mis à la disposition de la mairie et du comité régional de lutte contre ce phénomène, un important lot de matériel destiné à l'évacuation des eaux.



Les membres de "Xippil Xoll Lifi Macky Def" ont remis au comité régional de lutte contre les inondations, par le biais de madame le gouverneur de Fatick, 10 motopompes, 1.000 litres de carburant, 10 bottes et 10 gilets.



Au niveau de la mairie de Fatick, l'édile local, le ministre Matar Bâ, a reçu 15 motos pompes, 1.400 litres de carburant, 85 bottes et autant de gilets. Un matériel qui, d'après le maire, sera réparti dans les différentes zones inondées et inondables.



Dans la même veine, la délégation de "Xippil Xoll Lifi Macky Def" a déployé des camions de sable au niveau de la gare routière pour le remblayage des coins et recoins encore occupés par les eaux stagnantes.



À la fin de la mission, le vice Coordinateur de Xippil Xool, Mamadou Ndiaye dit "Ndiaye Bambey", a fait face à la presse pour appeler les sénégalais à ne pas se laisser manipuler par ceux-là qui veulent politiser le phénomène des inondations. Il a appelé tout le monde à appuyer l'effort de l'État en s'organisant et en apportant leur soutien à l'instar de "Xippil Xool" qui "est en phase d'être la meilleure plate-forme de communication et d'appui au Sénégal", a-t-il conclu.



Après l'étape de Fatick, la délégation a fait cap sur la commune de Kaolack...