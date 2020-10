Lutte contre les inondations : Macky Sall exige la libération immédiate des emprises de l’exutoire du Marigot de Mbao.

Lors du conseil des ministres de ce jour, le Président de la République a demandé au Gouvernement de poursuivre, en mode « Fast track », l’exécution optimale de la Stratégie nationale de Prévention et de Lutte contre les inondations sur la période 2020-2022 et de mobiliser les ressources budgétaires nécessaires, 15 milliards FCFA, pour l’amorçage rapide, dans la zone prioritaire de Keur Massar, de la deuxième phase du PROGEP, qu’il a validée.

Il a, dans cette perspective, requis la finalisation du dispositif réglementaire fixant le cadre harmonisé des interventions en matière d’assainissement. Le Chef de l’État a aussi invité les Ministres concernés, à veiller, en relation avec le Gouverneur de la Région de Dakar, à la préservation de toute occupation, des zones non aedificandi, notamment la libération immédiate des emprises de l’exutoire du Marigot de Mbao. Ce site que des populations ont effet entrepris de remblayer fait l’objet de descente de la Descos pour empêcher son occupation...