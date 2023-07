Lutte contre les inégalités au Sahel : Oxfam et la société civile s'engagent à mutualiser leurs forces au service des couches les plus vulnérables

Les membres de la société civile du Sahel se sont réunis à Dakar dans le cadre d’un forum régional dans le but de contribuer à renforcer le dialogue entre les différents acteurs du Sahel pour combattre les inégalités au Sahel.





Face à ce fléau, Alice Djiba de Sahel Activiste lisant le mémorandum, a fait savoir que « nous réaffirmerons notre volonté de voir un Sahel prospère, en sécurité où règne une gouvernance vertueuse. Les politiques doivent centrer leurs priorités sur l’humain et promouvoir la lutte contre les inégalités dans tous les pays du Sahel » .





Amoudath A. Olaintan Mawu, coordonnatrice des programmes de Widaf, est revenue sur la campagne régionale de plaidoyer sur la santé et l’éducation qui consiste à amener les gouvernements à faciliter l’accès aux services essentiels aux filles et aux femmes.





« L’objectif de cette campagne consiste à créer un environnement où les organisations de la société civile et les médias interagissent avec les acteurs étatiques pour offrir de meilleurs services essentiels aux communautés les plus vulnérables... »