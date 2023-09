Lutte contre les flux financiers illicites au Sénégal : Le Forum Civil outille les députés

Dans le cadre du renforcement de la justice fiscale en Afrique, le Forum Civil a tenu un atelier de renforcement de capacités au profit des parlementaires sur la mobilisation des ressources et la lutte contre les flux financiers illicites au Sénégal. Une initiative qui participe à la compréhension des députés sur les questions fiscales. Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil revient sur l’importance de la rencontre qui a réuni les parlementaires de la commission énergie et ressources minières et d’autres invités par le président de ladite commission.



« Nous avons invité les parlementaires pour les capacités sur la mobilisation des ressources et la fiscalité équitable. Nous les avons renseignés sur l’état de la mobilisation des ressources au Sénégal. La lutte contre les flux financiers illicites a été aussi abordée à cet atelier » précise Birahim Seck qui a invité les membres de la convention des jeunes reporters du Sénégal participante à ne plus commencer comme lettre à la poste toute communication fiscale émanant des autorités. Il les invite plutôt à faire des recherches poussées pour transgresser les rideaux mis par l'Etat.