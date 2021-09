Lutte contre les flux financiers illicites : Le Sénégal accueille la 9ème conférence du réseau parlementaire africain.

La 9ème édition de la conférence annuelle du réseau parlementaire africain sur les flux financiers illicites et la fiscalité ​s'est ouverte à Dakar ce lundi 27 septembre. En effet, ce réseau dirigé et piloté par des parlementaires de toute l'Afrique Subsaharienne, se veut être le fer de lance de la lutte contre les flux financiers illicites dans le continent noir.



Ce rendez-vous d'échanges et de partage ouvert dans la capitale sénégalaise, sera mis à profit pour permettre aux parlementaires de discuter avec des experts et des praticiens dans les flux financiers illicites afin de partager leurs expériences individuelles dans la mise en place de la législation dans leurs pays respectifs. Car, précisera le coordinateur du Forum civil, Birahime Seck, " les flux financiers illicites constituent un frein au développement économique de l'Afrique et du monde en général, d'où l'urgence de trouver des solutions les plus urgentes à ce phénomène".