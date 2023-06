Lutte contre « les dérives du régime » : Déthié Fall internationalise le combat

Le président du parti républicain pour le progrès, candidat à la prochaine présidentielle, est parti en mission dénommée « Fast track de 72h pour le compte de l’opposition. » Sa destination : France, Suisse et Italie pour rencontrer des organisations internationales préoccupées par la situation qui prévaut au Sénégal.



Déthié Fall dénonce la « séquestration et la privation des droits du Président Ousmane SONKO », les « violences inouïes du régime de Macky Sall contre les populations sénégalaises lors des manifestations avec son lot de conséquences », « l'élimination politique systématique de tous les candidats à l’élection », l’emprisonnement des militants, responsables de l'opposition et des journalistes.