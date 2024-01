Lutte contre le changement climatique à Kolda : Une trentaine de groupements formés par le programme agricole Italie-Sénégal (PAIS) en éducation financière…

Pour une gestion rationnelle des financements reçus et lutter contre le changement climatique, une trentaine de groupements de femmes a bénéficié d’une formation en éducation financière. Et cette formation va permettre à ces organisations paysannes de mieux s’organiser dans les dépenses de financement reçus face aux changements climatiques aussi. Et ceci a été possible grâce au Fonds agricole de développement (FAD) du PAIS. Dans la foulée, elle va permettre aussi d’éviter le gaspillage par la bonne gestion administrative des organisations paysannes tout en luttant contre l’insécurité alimentaire.







Pour Mamadou Baldé, chef d’antenne régional du PAIS, « cette formation s’inscrit dans le cadre de la bonne gestion des financements remis aux groupements. Ainsi, nous formons 30 groupements pour une première cohorte sur 260 groupements. » En ce sens, il précise « nous voulons aider les ménages à rationnaliser leurs dépenses pour faire face aux réalités du changement climatique, augmenter leur production et lutter contre l’insécurité alimentaire. D’ailleurs, je rappelle que nous finançons les groupements à chaque approche de l’hivernage pour mieux lutter contre l’insécurité alimentaire et le chômage dans le monde rural surtout… »







Et dans le cadre de la mise en œuvre du fonds agricole de développement, le PAIS a financé 160 groupements de producteurs à hauteur de 256.300.000 f cfa pour la campagne agricole 2023-2024. Ainsi, cette éducation financière demeure un moyen de rentabiliser les financements reçus pour faire face aux dépenses de l’hivernage pour une bonne production agricole. Il faut rappeler que les femmes et les jeunes sont prioritaires dans ce schéma de financement.