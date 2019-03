Lutte contre les changements climatique : Le Sénégal et la Pologne élargissent leur coopération pour la matérialisation des engagements de la COP 24 de Katowice

Ce vendredi 22 mars 2019, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, le Pr Mame Thierno DIENG a reçu la visite d’une délégation de la Pologne conduite par Monsieur Michal Kurtyka, Secrétaire d’Etat et Président de la COP 24, accompagné par Madame Margareta Kassangana, Ambassadeur de la République polonaise à Dakar.

La rencontre s’inscrit dans la suite de la COP 24 sur le changement climatique qui s’est tenue à Katowice (Pologne) du 03 au 14 Décembre 2018. L’objectif de la visite était de remercier le Sénégal pour son leadership et sa contribution positive à l’avancement des négociations sur le climat. Il s’est agi aussi pour le Ministre polonais de prendre connaissance des défis écologiques de notre pays pour mieux les porter au niveau des fora en instances internationales en qualité de président de la COP- climat, notamment durant le sommet sur le climat qui sera organisé par les Nations Unies le 23 septembre 2019.

Les échanges ont porté sur l’importance accordée à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles au Sénégal telle que cela ressort de notre Constitution et des orientations politiques contenues dans le Plan Sénégal Emergent. Il a aussi été question de l’attention particulière portée à la lutte contre les changements climatiques et des actions qui sont entreprises par l’Etat du Sénégal pour s’adapter aux conséquences négatives d’un phénomène mondial dont les solutions restent largement tributaires des



ressources financières importantes difficilement accessibles à nos pays.



Gauche vers droite : Mme Margareta Kassangana (ambassadeur de la Pologne à Dakar), Mr Michal Kurtyka ( Secrétaire d’Etat polonais et Président de la COP 24 et Pr Mame Thierno Dieng (Ministre de l’Environnement et du Développement Durable)

Abordant les grands défis écologique , il est revenu au cours des discussions ceux relatifs à la préservation et la gestion durable de nos forêts, à la modernisation des infrastructures et équipements adaptées, à la résilience de nos systèmes de production, au renforcement des capacités des acteurs du secteur, à l’importance des données et informations scientifiques pour aider à la prise de décisions et à l’adoption de modes de consommation et de production durables avec l’utilisation des énergies renouvelables, en particulier solaire.

La problématique de la vulnérabilité du Sénégal, en particulier de sa frange maritime et l’exploitation forestière abusive, et en particulier la coupe illégale de bois dans les zones transfrontalières ont été largement abordées.



Mr Michal Kurtyka en compagnie du Pr Mame Thierno Dieng recevant les honneurs des agents du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable au cours de sa visite.



Par ailleurs, le Ministre Polonais a rappelé les trois initiatives de la présidence polonaise de la de la COP 24 ainsi que leur objectifs. Il s’agit

✓ l’initiative « Forets pour le Climat » relative à la conservation et l'augmentation des stocks de carbone dans les puits et réservoirs en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif fixé par l'Accord de Paris ;

✓ l’initiative « Solidarité et Transition juste » qui promeut le tryptique « protection du climat, développement économique et création d'emplois » ;

✓ l’initiative «Electromobilité et le transport à Zéro émissions » visant à induire des changements technologiques et organisationnels en faveur du secteur du transport.



Le Ministre polonais a invité le Sénégal à contribuer activement à la suite de ces trois initiatives au cours d’une conférence la transition juste et équitable qu’elle organisera le 03 juin 2019. A cet effet, notre pays présentera les orientations du Plan Sénégal Emergent en tant instrument de pilotage inclusif. Dans le sillage de ces déclarations, sera aussi organisé un forum sur l’électromobilité les 09 et 10 Octobre 2019 pour promouvoir un modèle de transport durable, affranchi d’une dépendance aux énergies fossiles.

Mr DIENG, a vivement remercié Mr Kurtyka de cette marque d’attention et à renouveler la disponibilité du Sénégal à travers le Ministère de l’Environnement à y prendre part et à partager son expérience.