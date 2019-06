Lutte contre les aflatoxines/ Boubacar Moundor Ngom, adjoint au gouverneur de Kaolack : « Au Sénégal, on estime en moyenne à 750 nouveaux cas de cancer du foie par an ».

La contamination de nos aliments par les aflatoxines augmente considérablement le nombre de personnes souffrant de cancer du foie. En marge de la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, un plaidoyer a été fait en vue de freiner la vente et l'utilisation des produits impropres à la consommation. Présidant la cérémonie officielle marquant le démarrage des activités de cette journée (panel, caravane de sensibilisation etc ), au nom du ministre de la santé et de l'action sociale, l'adjoint au gouverneur de Kaolack, Boubacar Moundor Ngom, a indiqué qu' " au Sénégal, on estime en moyenne à 750 nouveaux cas de cancer du foie induits par l'aflatoxine ingérée. L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que 25 % de la nourriture produite dans le monde est contaminée par les aflatoxines. Ce qui constitue une menace pour la sécurité sanitaire mondiale puisque les aliments contaminés sont censés être détruits…"