Lutte contre les abandons scolaires des filles : le mouvement Kolda debout remet des kits scolaires aux clubs de jeunes filles...

Le mouvement Kolda debout met 300 kits scolaires à la disposition des clubs de jeunes filles du centre conseil ado de Kolda. Ces kits sont composés de sacs, de cahiers, de stylos et de matériels géométriques. En ce sens, le mouvement entend par ce geste lutter contre les abandons scolaires et surtout pour le maintien des filles à l’école.

Ainsi, c'est une manière d'accompagner les membres des clubs de jeunes filles leader des différents quartiers. Dans la foulée, le mouvement a élargi cette action aux clubs de jeunes filles du village de Saré Bidji.

Il faut rappeler que la région de Kolda a un fort taux d'abandon scolaire de jeunes filles à cause des mariages ou grossesses précoces. Et depuis quelques années, le centre conseil ado joue un rôle important dans la sensibilisation des jeunes filles et des parents sur l'importance des études, notamment chez les jeunes filles.