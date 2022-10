Lutte contre le trafic de médicaments : Saisie d'une importante quantité de produits pharmaceutiques à Ndioum.

Dans le cadre du combat quotidien de lutte contre le trafic de médicaments, la brigade de proximité de Ndioum a été renforcée par les éléments de l'escadron de surveillance et d'intervention de Ourossogui.

En effet, l'escadron de surveillance et d'intervention de Ourossogui a procédé à une vaste opération de contre pour mettre fin au trafic de faux médicaments dans cette partie Nord du territoire national le 10 octobre dernier.

Une opération qui a permis de saisir une quantité importante de produits pharmaceutiques et des médicaments vétérinaires d'origine étrangère, 60 bouteilles d'alcool. Entre autres...