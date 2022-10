Lutte contre le trafic de drogue : la Gendarmerie saisit plus de 300 kg de chanvre indien à Fadial

La Gendarmerie nationale a saisi plus de 300 kg de chanvre indien à Fadial, dans la commune de Nguéniène. En effet, c’est suite à un renseignement anonyme faisant état de l’arrivée d’un homme en provenance de la zone sud que la gendarmerie de la brigade territoriale de Joal a procédé à une descente sur le lieu pour prendre en flagrant délit le mis en cause.



Ils ont réussi à intercepter sur la plage le produit qui avait déjà été embarqué sur une charrette. La saisie et estime à 10 colis d’une quantité totale de 300 kg de chanvre indien. Le piroguier et le charretier ont pris la fuite à la vue des gendarmes...