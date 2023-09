Lutte contre le trafic de drogue : 140 kg de Yamba saisis à Mbour et Marsassoum.

Les forces de défense et de sécurité poursuivent sans relâche leur lutte contre le trafic de drogue.

Ce mercredi 27 septembre, ce sont au total 140 kg de Yamba qui ont été saisis par la gendarmerie nationale.

La plus grosse prise a eu lieu à Mbaling dans le département de Mbour où 110kg de chanvre indien ont été saisis. La seconde saisie a eu lieu à Marsassoum (département de Sédhiou), où 30 kg de Yamba ont été saisis. Au cours de ces deux opérations un véhicule et la somme de 710.000 f cfa ont été également saisis.