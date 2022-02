Lutte contre le terrorisme / Antoine Félix Diom à l'Union européenne : « La ressource humaine est la matière première sans laquelle aucun résultat satisfaisant ne peut être obtenu »

A l'occasion de la pose de la 1ère pierre pour la construction du quartier général de la direction de la police de l'air et des frontières au camp Abdou Diassé,

le ministre de l'Intérieur a souligné devant la représentante de l'Union européenne la question du terrorisme. Selon Antoine Félix Diome « le terrorisme est un fléau qui intéresse le monde entier ».



Et pour lutter contre ce fléau qui gangrène la stabilité de la sous-région, il évoque la quintessence du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. « Nous ne pourrons renforcer notre partenariat à travers les infrastructures, la formation d'hommes qui est d'une importance capitale. La ressource humaine est la matière première sans laquelle aucun résultat satisfaisant ne peut être obtenu » a soutenu Antoine Félix Diome, ce vendredi 11 février 2022 au camp Abdou Diassé.