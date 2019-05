Lutte contre le terrorisme : « Saint-Louis est capable à faire face au choc... » (Gouverneur)

Sur la route de Khor, les éléments du groupement de la gendarmerie nationale et les autorités administratives et ont procédé à un exercice de simulation d'attaque terroriste.

L'exercice consistait à neutraliser une voiture transportant des produits chimiques dangereux prise en otage par un groupe de djihadistes.

Les détachement des éléments du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale de la section Saint-Louis ont été dépêchés pour libérer les otages.

Une mission qui a connu un succès puisque les otages ont été libérés et les djihadistes neutralisés. Ce qui est rassurant pour la population, selon le gouverneur de la région, Aliou Aidara Niang.

Selon toujours le gouverneur, Saint-Louis a la capacité d'absorber un choc au regard des moyens mis à leur disposition...