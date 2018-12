Lutte contre le sous-emploi et la réinsertion des jeunes à Saint-Louis : Absatou Kane (Mme Diaspora) à Pikine, Diaminaar et Guinaw Rails pour présenter un programme de développement

Beaucoup de jeunes au niveau de la région de Saint-Louis sont confrontés à d’énormes difficultés pour trouver un emploi décent. Et c’est par rapport à cette situation que des personnalités qui œuvrent pour la réussite et l’insertion sociale ont décidé de se rapprocher de cette couche de la population pour leur apporter un soutien. Parmi celles-ci Mme Absatou Kane, plus connue sous le sobriquet de Mme Diaspora, une dame très engagée qui a choisi de mener des actions envers les jeunes, mais également des mouvements de femmes et groupements d’intérêt économique et autres associations de développement.



Une initiative que Mme Kane a lancée dans beaucoup de quartiers de Saint-Louis parmi lesquels on peut citer Diaminaar, Guinaw Rails, Pikine pour ne citer que ces localités parmi tant d’autres qui ont eu à bénéficier de ses actions de bienfaisance. C’est dans cette optique qu’un grand rassemblement a été organisé dans ce populeux quartier de la ville tricentenaire. Une rencontre qui a battu le record de participation de ces populations qui ont voulu ainsi témoigner leur reconnaissance et leur adhésion envers cette bienfaitrice pour sa vision sur le développement économique de la commune. Au cours de cette rencontre, les responsables des femmes et des jeunes de ces quartiers ont souligné le fort taux de chômage auquel leurs enfants sont confrontés mais aussi la recrudescence des cas de déperdition solaire.



Fort de ce constat, ils ont invité Mme Diaspora à une meilleure prise en charge de leurs doléances dont beaucoup tournent autour des opportunités de financement et autres débouchés qui pourraient leur permettre d’être autonomes.



Prenant la parole, Mme Absatou Kane a vivement remercié l’assistance pour leur engagement indéfectible à sa cause avant de dérouler son programme qu’elle compte mener après la mise en place de son mouvement de soutien ‘’Ndar La Bokk '’, une entité qui compte sillonner toute la ville pour convaincre les populations à venir adhérer massivement à sa vision politique et économique.



Les populations de Pikine venues très nombreuses à cette rencontre, ont remercié Mme Diaspora pour sa belle initiative envers les couches démunies.