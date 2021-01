Ce sont des fléaux qui prennent de plus en plus de l'ampleur dans les sociétés. La lutte donc doit être intensifiée pour combattre le rasisme ainsi que la xénophobie", a confié l'ambassadeur d'Israël à Dakar qui prenait part à la journée internationale de célébration dédiée aux victimes de l'Holocauste.



Selon Mr Rosemblit, "il nous faut surmonter les défis liés à la haine raciale et la xénophobie. Cela concerne toute l'humanité". Par ailleurs, il estime que "l'Holocauste ne doit aucunement concerner uniquement l'Israël, mais toute l'humanité", avant d'appeler à une "bonne éducation centrée sur des valeurs de tolérance, d'amour et de paix".



Cette rencontre à laquelle l'ambassadeur a pris part était organisée en mode virtuel pour répondre aux exigences de la pandémie de Covid-19. Elle a été organisée par le Centre d'information des Nations Unies en présence de l'Ambassadeur d'Israël à Dakar.